Герцогиня в саду: Кейт Миддлтон в высветленном салатовом платье миди посадила дерево

Герцогиня Кембриджская показалась на публике в романтично-кокетливом образе.

Кейт Миддлтон появилась на публике во время своей поездки в высветленном салатовом платье миди с шифоновой юбкой и ультрамодными рукавами-фонариками. Особое внимание герцогиня Кембриджская уделила фасону и силуэту, сделав акцент на тонкой талии.

На фан-страничке монаршей семьи многие поклонники недоумевают, как будучи мамой троих детей Кейт удается выглядеть так, словно она и вовсе не рожала. «Образ умопомрачительный», «Волшебная!», «Такая стройная, как кипарис», «Трое детей, а талия — уже не бывает», — пишут фолловеры.

Возлюбленная принца Уильяма отдала предпочтение романтично-кокетливому стилю, примерив жемчужные остроносые туфли-лодочки на шпильке. Длинные волосы герцогиня Кембриджская оставила распущенными по плечам.

Такая укладка и наряд не помешали Миддлтон заняться садоводством. Она взяла в руки лопату и сама посадила дерево. Видимо, такие приятные хлопоты были герцогине Кембриджской по душе.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!