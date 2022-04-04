«Чуть не занесло»: вернувшаяся в Россию семья Виторгана отметилась на прогулке

В конце февраля Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик и двумя маленькими дочками Кларой и Этель отправились в Латвию. Отъезд совпал с определенной политической ситуацией в стране, поэтому актера в Сети вмиг причислили к тем, кто поспешил сбежать за границу.
Позже Виторган-старший уверял, что обязательно вернется в Москву, где в коне марта у него был запланирован ряд мероприятий. Так и случилось.
Накануне Ирина Млодик и Эммануил Виторган отметились с дочками на прогулке. Несмотря на совсем не весеннюю погоду родители с малышками прогулялись по заснеженным улицам.
«Весна…Чуть не занесло», — коротко подписал кадры Виторган в своей соцсети.
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