«Часто ко мне приходит»: Азиза назвала имя человека, которому достанется ее творческое наследие

По словам певицы, каких-то несметных богатств за свою карьеру она не нажила.

Певица Азиза в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что оставит богатое творческое наследие своему любимому племяннику.

«Моим наследником должен быть мой единственный племянник – Тимурчик. Он часто ко мне приходит. Мы с ним говорим о разных вещах. Он такой философский глубокомыслящий мужчина. Я ему все творческое наследие оставлю. Все песни, все права. Он мне говорит: «Давай ты пока жива оформим на меня документы». Азиза

Как отметила Азиза, каких-то несметных богатств у нее нет. «Я думаю о духовном, а не о материальном. Я могла себе позволить жить в шикарных домах, виллах, но я их снимала. У меня есть, конечно, кое-какие средства. Я не бедный человек», — заявила певица Азиза.

Напомним, что Азиза совсем скоро будет отмечать день рождения. Уже 10 апреля ей исполнится 58 лет.

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