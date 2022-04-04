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«Я с Лерой не дружу»: Талызина пообещала больше не приходить на программу «Звезды сошлись»

Актриса заметила, что с телеведущей только немного знакома.

«Я с Лерой не дружу»: Талызина пообещала больше не приходить на программу «Звезды сошлись»
Валентина Талызина. Фото: Global Look Press

Актриса Валентина Талызина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что больше ее ноги не будет на данной передаче.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

«Вот возьмем Леру, нашу ведущую. Я с ней не дружу. Мы с ней знакомы, встречались на передачах. Мы видим перед собой молодую красивую девушку. Ей лет 28 на вид».

Валентина Талызина

Как отметила Валентина Талызина, если капнуть биографию Леры Кудрявцевой, то можно узнать, что у нее есть взрослый сын. «Что три года назад она рожала девочку. Это правда или нет. А сколько ей лет никто и никогда не узнает. Больше на эту программу я не приду», — обескуражила Валентина Талызина.

Напомним, что Валентине Талызиной в этом году исполнилось уже 87 лет. При этом она прекрасно выглядит для своего уже достаточно солидного возраста.

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