«Я с Лерой не дружу»: Талызина пообещала больше не приходить на программу «Звезды сошлись»

Актриса Валентина Талызина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что больше ее ноги не будет на данной передаче.
«Вот возьмем Леру, нашу ведущую. Я с ней не дружу. Мы с ней знакомы, встречались на передачах. Мы видим перед собой молодую красивую девушку. Ей лет 28 на вид».
Как отметила Валентина Талызина, если капнуть биографию Леры Кудрявцевой, то можно узнать, что у нее есть взрослый сын. «Что три года назад она рожала девочку. Это правда или нет. А сколько ей лет никто и никогда не узнает. Больше на эту программу я не приду», — обескуражила Валентина Талызина.
Напомним, что Валентине Талызиной в этом году исполнилось уже 87 лет. При этом она прекрасно выглядит для своего уже достаточно солидного возраста.
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