«Я с Лерой не дружу»: Талызина пообещала больше не приходить на программу «Звезды сошлись»

Актриса заметила, что с телеведущей только немного знакома.

Актриса Валентина Талызина в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что больше ее ноги не будет на данной передаче.

«Вот возьмем Леру, нашу ведущую. Я с ней не дружу. Мы с ней знакомы, встречались на передачах. Мы видим перед собой молодую красивую девушку. Ей лет 28 на вид». Валентина Талызина

Как отметила Валентина Талызина, если капнуть биографию Леры Кудрявцевой, то можно узнать, что у нее есть взрослый сын. «Что три года назад она рожала девочку. Это правда или нет. А сколько ей лет никто и никогда не узнает. Больше на эту программу я не приду», — обескуражила Валентина Талызина.

Напомним, что Валентине Талызиной в этом году исполнилось уже 87 лет. При этом она прекрасно выглядит для своего уже достаточно солидного возраста.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.