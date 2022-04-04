«У нас квартира в Юрмале»: Аркадий Укупник рассказал о своей иностранной недвижимости

По словам музыканта, однажды в его латвийском жилье произошел потоп.

Музыкант Аркадий Укупник в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что у него есть квартира в латвийской Юрмале.

«У нас квартира в Юрмале. В один прекрасный день мы просыпаемся в три часа ночи от журчания. Воды было по колено. Ну по щиколотку точно. С потолка все текло. Было жутко». Аркадий Укупник

Как отметил Аркадий Укупник, последствия потопа он с родными устранял до пяти утра. «Вызвали спасателей, все перекрыли. А потом я позвонил управляющему. Пришел человек их страховой компании. Через три дня пришла бумага, что ремонт обойдется в шесть с половиной тысяч евро. Нам все оплатили, а делать ничего не пришлось. У меня был паркет из африканского дерева. Оно вечное», — заявил Аркадий Укупник.

Напомним, что Аркадий Укупник – заслуженный артист России. В этом году ему исполнилось 69 лет.

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