Стилист Бузовой рассказал, чем заменить сбежавший из России масс-маркет
Видео
Быстро и вкусно: как приготовить красный соус песто
Видео

«Мы не можем ничем здесь платить»: Егор Крид назвал стоимость стейка в ОАЭ в переводе на рубли

Музыкант пожаловался, что все его карты заблокированы.

«Мы не можем ничем здесь платить»: Егор Крид назвал стоимость стейка в ОАЭ в переводе на рубли
Егор Крид. Фото: Global Look Press

Певец Егор Крид, который в последнее время находится в ОАЭ, в «Телеграм» рассказал, что столкнулся с трудностями в этой арабской стране.

Клава Кока
Клава Кока. Фото: Global Look Press

По словам Егора Крида, в один из вечеров он решил со своими друзьями купить еды. Певец отправился в круглосуточный супермаркет. Сначала он не смог оплатить парковку. Далее отправился поужинать.

«Купили стейк за миллион рублей, набираем еды, подходим к кассе, чтобы расплатиться. Друг Бустер пытается оплатить, не проходит. Я пробую свои карты — не проходит. Девушка Бустера Катя пробует свои — не работают. До семи утра мы со всем этим мучились, а потом поняли, что у нас просто нет лаве, и мы не можем ничем здесь платить».

Егор Крид

Напомним, что Егор Крид не грустит в одиночестве в ОАЭ. Не так давно, к примеру, к нему прилетела его давняя подруга певица Клава Кока.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Егор КридКлава КокаНовости googleОАЭ