«Мы не можем ничем здесь платить»: Егор Крид назвал стоимость стейка в ОАЭ в переводе на рубли

Певец Егор Крид, который в последнее время находится в ОАЭ, в «Телеграм» рассказал, что столкнулся с трудностями в этой арабской стране.

По словам Егора Крида, в один из вечеров он решил со своими друзьями купить еды. Певец отправился в круглосуточный супермаркет. Сначала он не смог оплатить парковку. Далее отправился поужинать.

«Купили стейк за миллион рублей, набираем еды, подходим к кассе, чтобы расплатиться. Друг Бустер пытается оплатить, не проходит. Я пробую свои карты — не проходит. Девушка Бустера Катя пробует свои — не работают. До семи утра мы со всем этим мучились, а потом поняли, что у нас просто нет лаве, и мы не можем ничем здесь платить». Егор Крид

Напомним, что Егор Крид не грустит в одиночестве в ОАЭ. Не так давно, к примеру, к нему прилетела его давняя подруга певица Клава Кока.

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