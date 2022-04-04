«Растет добрым мальчиком»: Рудковская показала, как младший сын угощает всех сладостями

Кадрами продюсер поделилась в своей соцсети.

Осенью 2020-го Яна Рудковская и Евгений Плющенко вновь стали родителями. В семье родился мальчик, которого назвали Арсений. Звездные родители души в нем не чают и часто радуют фанатов умилительными кадрами с участием Арсения.

На этот раз Яна показала в своей соцсети видео, на котором Арсений позировал рядом со сладостями. Малыш не мог определиться, каким десертом угостить маму.

«Хорошо, когда у твоих друзей своя кондитерская. Арсюша всех моих подписчиков угощает сладостями. Растет очень добрым мальчиком», — написала Рудковская.

Напомним, на днях Яна Рудковская решила заговорить о личном. Продюсер призналась, что в скором времени сделает операцию по уменьшению груди.

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