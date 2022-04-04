Беременная Тодоренко схватилась за нашатырь: на шоу «Маска» Киркорова вывели на эмоции

Ни один выпуск шоу «Маска» на НТВ не обходится без сюрпризов – каждый из участников, спрятанных в костюмах, пытается выделиться и удивить жюри. И в новой передаче отличился Монстрик. Он довел Филиппа Киркорова до слез.

Когда мохнатое существо появилось на сцене, на его маске висела нарисованная слеза. Оказалось, что он грустит по своей подруге Леопарду, которую выгнали в предыдущем выпуске. И толкнул проникновенную речь о том, что под масками часто скрываются настоящие чувства. Сценаристы проекта добавили лирики и включили трогательную музыку. Это произвело на Киркорова огромное впечатление – он расплакался.

«Что ты сделал? Твоя слеза передалась мне. Ты удивительный, тонкий, какой-то необыкновенный», — произнес, вытирая слезы, Киркоров.

Беременная Регина Тодоренко, увидев, что с Филиппом Киркоровым что-то происходит, схватилась за нашатырь. Но музыкант отмахнулся от помощи и быстро усмирил нахлынувшие эмоции.

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