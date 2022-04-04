Папа заплел: трехлетняя дочка Кудрявцевой похвасталась забавными косичками

Пока мама в отпуске, отец-хоккеист справляется за двоих.

Телеведущая Лера Кудрявцева – дважды мама. У нее есть взрослый сын, 32-летний Жан от первого брака с музыкантом Сергеем Ленюком, и 3-летняя дочка Маша от текущего союза с хоккеистом Игорем Макаровым. Звезда улетела отдохнуть в Сочи, но оставила родных дома. Как оказалось, муж теледивы с успехом справляется с ребенком за двоих.

В своем микроблоге Игорь Макаров запечатлел дочурку, которая хвастается милыми косичками. Папа заплел ей прическу, и малышка с удовольствием щеголяет с красивыми косичками.

Маше Макаровой летом 2022 года исполнится уже четыре годика. Она ненамного младше внука своей мамы, малыша Льва – сын Кудрявцевой уже три года как отец.

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