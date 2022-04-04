«Бабушка из райкома»: Миро высказалась о фотосессии Медведевой

На днях Евгения Медведева порадовала мужскую часть своих поклонников свежими снимками. не не обычными, а из специальной фотосессии для глянцевого журнала. На кадрах фигуристка позировала в купальниках и без них.

Фотосессию оценили многие медиаперсоны. Похвалила за смелось фигуристку и Татьяна Тарасова. А вот блогер Лена Миро раскритиковала Евгению.

«Женя в эротической фотосессии выглядит не эротично, а затравленно. Медведевой не должно было быть в MAXIM, потому что она тупо некрасивая. Что с Медведевой ни делай, данные у нее не те. Не для эротических фантазий. Есть такие женщины от природы: некрасивые и несексуальные. Вот Медведева из таких. Жене, кажется, всего 20 лет, а на ней уже сидит как влитой костюм бабушки из райкома», — желчно высказалась Миро на своей странице в «Живом журнале».

Добавим, ранее Евгения Медведева рассказала о своей личной жизни, отметив, что была в отношениях с 17 лет.

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