«Не знали ни тренеры, ни подружки»: Медведева впервые рассказала о своем романе

В прошлом году фигуристке Евгении Медведевой приписывали рома с тиктокером Даней Милохиным. Они участвовали в шоу «Ледниковый период». Но, как заверила спортсменка, между ними никогда не было никаких чувств, только дружба.

Личную жизнь Евгения хранит в секрете, но после откровенной фотосессии для глянцевого журнала, решила приоткрыть тайну.

«У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки. Многие думают, что мы не позволяем себе ни чувств, ни отношений. Это не так. Просто, друзья, вы об этом не знаете», — цитирует Медведеву «Пятый канал».

Добавим, что откровенную фотосесию Евгении Медведевой одобрили многие медиаперсоны, в том числе Татьяна Тарасова.

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