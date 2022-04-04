«Осталась малость – с Пугачевой договориться!»: Киркоров решил присвоить песню бывшей жены

Алла Пугачева за свою карьеру написала множество стихов, легших в основу целого ряда музыкальных композиций. Их исполняла не только примадонна, но и ее коллеги. Филипп Киркоров на шоу «Маска» назвал самые красивые, по его версии, строки, запавшие ему в душу.

Откровение случилось после исполнения Мухомором песни Сергея Челобанова «О, боже!». Киркоров рассказал об истории ее создания.

«А вы знаете, что слова к этой песне написала Алла Пугачева? Надо отдать должное Сергею Челобанову, с этой песни началась большая звездная карьера этого потрясающего музыканта!», — подчеркнул артист. И преклонился: «Я считаю, что это одни из самых красивых стихов, которые написала Алла: «О, боже! Не знаю, как тебе сказать!». Это сегодня хит вечера!».

Киркоров подчеркнул, что этой песне 30 лет. И она, как хорошее вино, с годами становится все лучше и лучше. И решил: «Возьму в репертуар эту песню. Осталась малость – с Пугачевой договориться!».

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