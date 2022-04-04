«Отсиделся Ванечка в солнечном Израиле и вернулся за бюджетными миллионами»: психолог Степанова прошлась по Урганту

Телеведущий на днях возвратился в Россию спустя несколько недель.

Многие звезды покинули Россию после февральских событий на Украине. Многие назвали свой побег отпуском. Телеведущий Иван Ургант в числе покинувших выбрал местом своего отдыха Израиль.

В настоящее время Ургант в Москве, как рассказал его отец, актер Андрей Ургант. Но популярный блогер, психолог Вероника Степанова не рада возвращению шоумена и усомнилась в его патриотизме. Она прошлась по нему в новом посте в Telegram.

«Пусть тогда Ваня поддержит своим словом русских солдат, всех тех, кто сегодня защищает его страну. А пока у Ванятки язык застрял в ж…, и висит безмолвно черный квадрат. Отсиделся наш Ванечка в солнечном Израиле и вернулся в Россию за бюджетными миллионами», — отрезала психолог.

Ранее Степанова уже раздавала тумаков многим российским звездам, скрывшимся за рубеж или отмалчивающимся о своей позиции. Досталось, например, Ксении Собчак и Анне Нетребко.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!