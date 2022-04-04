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Мама в отъезде: Прилучный впервые вывел в свет дочку и сына от Муцениеце

Отец с детьми побывали на премьере фильма «Мальчик-дельфин».

Мама в отъезде: Прилучный впервые вывел в свет дочку и сына от Муцениеце
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

На днях актриса Агата Муцениеце сообщила своим поклонникам, что улетает из Москвы. Она отправилась в Дагестан, где проходят съемки нового фильма.

Тем временем с детьми – сыном Тимофеем и дочкой Мией остался их отец – актер Павел Прилучный. Накануне они вместе побывали на предпремьерном показе мульфильма «Мальчик-дельфин».

Павел Прилучный с дочкой и сыном
Павел Прилучный с дочкой и сыном. Фото: t.me/bugevuge001

Примечательно, что это первый выход в свет Прилучного с детьми после развода с их мамой. Хотя ранее актер проводил время с наследниками, делился снимками в соцсетях.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись два года назад. Главный «мажор» страны закрутил роман с Мирославой Карпович, однако, по слухам, не так давно пара рассталась.

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