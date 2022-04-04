«Мой брак трещал по швам»: Киркоров признался, что перед разводом с Пугачевой начал ухаживать за другой

Музыкант подчеркнул, что хотел просто спасти свою личную жизнь.

Популярное шоу «Маска» славится не только своими тайнами и разоблачениями на сцене. Раскрываются и звездные члены жюри. Особенно часто откровения звучат из уст председателя Филиппа Киркорова.

На этот раз артист поведал, что перед разводом с Аллой Пугачевой он начал ухаживать за певицей Анжеликой Агурбаш. Тогда он намеревался перевести отношения с ней из разряда служебных в романтические.

«Я когда уже понял, что мой брак трещит по швам, мне надо было спасать как-то личную жизнь, и на горизонте появилась Анжелика. Не пошел по рукам, там муж. Но муж ко мне как-то хорошо относился, как-то всерьез меня не воспринимал как конкурента», — поведал артист.

Ранее Киркоров вспомнил, что делал предложение Маше Распутиной. Это было еще в 80-е годы, но певица была замужем. И в тот самый момент ревнивый супруг врезал дерзкому любовнику.

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