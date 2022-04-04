Держала свечку: вдова Караченцова почувствовала себя униженной

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина после многолетнего перерыва вышла на сцену родного «Ленкома». Ее давняя мечта наконец-то сбылась, весь, начиная с 2005-го она ухаживала за тяжелобольным мужем.

Однако Поргина и подумать не могла, что заветная мечта обернется унижением. По словам Людмилы Андреевны, в спектакле «Юнона и Авось» она должна была ходить со свечой в глубине сцены. Причем, все это действие длилось не более минуты. А при жизни мужа она в том же спектакле выходила с иконой. Именно на ее светлый лик молился Караченцов в роли Николая Резанова.

«Думала, я помру. Взяла свечку и думаю, наверно, от такого унижения сейчас сердце разорвется. Я выхожу со свечой, ровно одну минуту иду. Прохожу по заднику, и роль закончилась. Это было, конечно, унизительно. Это даже не роль. Заслуженную артистку позвали, жену народного артиста, который создал этот спектакль», — возмущалась вдова в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, после смерти Караченцова «Ленком» платит его вдове около 50 тысяч рублей.

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