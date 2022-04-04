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Дело было на пляже: расхристанная красавица-жена Цекало не смогла скрыть мешковиной свою фигуру в бикини

Художница Дарина Эрвин обладает формами на зависть.

Дело было на пляже: расхристанная красавица-жена Цекало не смогла скрыть мешковиной свою фигуру в бикини
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото: соцсети

29-летняя красавица-жена продюсера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин часто балует подписчиков своего микроблога снимками с пляжа. Девушка обладает пышной фигурой и не стесняется форм, а наоборот, всячески их подчеркивает.

На этот раз красавица позировала на фоне морской стихии в бикини с рубашкой из рогожки крупной вязки. Расхристанную одежду Эрвин повязала на узел, но прикрыть красоту своей сдобной фигуры не смогла. Поэтому подписчики смогли полюбоваться ею сполна.

Дарина Эрвин. Фото: соцсети

Напомним, Дарина Эрвин стала четвертой женой продюсера. Между ними 30 лет разницы, которые не стали преградой для влюбленных. В 2019 году они поженились в Америке.

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