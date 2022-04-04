Дело было на пляже: расхристанная красавица-жена Цекало не смогла скрыть мешковиной свою фигуру в бикини

29-летняя красавица-жена продюсера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин часто балует подписчиков своего микроблога снимками с пляжа. Девушка обладает пышной фигурой и не стесняется форм, а наоборот, всячески их подчеркивает.

На этот раз красавица позировала на фоне морской стихии в бикини с рубашкой из рогожки крупной вязки. Расхристанную одежду Эрвин повязала на узел, но прикрыть красоту своей сдобной фигуры не смогла. Поэтому подписчики смогли полюбоваться ею сполна.

Напомним, Дарина Эрвин стала четвертой женой продюсера. Между ними 30 лет разницы, которые не стали преградой для влюбленных. В 2019 году они поженились в Америке.

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