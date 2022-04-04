«Нателла придумала»: продюсер рассказал о платном романе Лободы и Линдеманна

Певица Светлана Лобода – дважды мама. Отцом ее второй дочери Тильды, по слухам, считается фронтмен группы Rammstein Тилля Линдеманна. Они даже не раз появлялись вместе на публике, но украинка никак не комментировала отношения с немцем, а лишь загадочно улыбалась.

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Продюсер и концертный директор Кирилл Чибисов раскрыл подробности этих отношений. Он уверяет, что о романе Лободы и Линдеманна заговорили благодаря грамотной работе экс-продюсера певицы, Нателлы Крапивиной. И основывается он вовсе не на матримониальных, а на коммерческих интересах.

«Официально подтверждения отцовства не было. По слухам, Нателла придумала и оплачивала Тиллю якобы «роман» с Лободой», — раскрыл дела Крапивиной Чибисов сайту МК.ru.

Музыкальный деятель также уверяет, что Крапивина вложила в раскрутку Лободы баснословные деньги.

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