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«Нателла придумала»: продюсер рассказал о платном романе Лободы и Линдеманна

Музыкальный менеджер Кирилл Чибисов раскрыл подробности личной жизни украинской певицы.

«Нателла придумала»: продюсер рассказал о платном романе Лободы и Линдеманна
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Певица Светлана Лобода – дважды мама. Отцом ее второй дочери Тильды, по слухам, считается фронтмен группы Rammstein Тилля Линдеманна. Они даже не раз появлялись вместе на публике, но украинка никак не комментировала отношения с немцем, а лишь загадочно улыбалась.

Продюсер и концертный директор Кирилл Чибисов раскрыл подробности этих отношений. Он уверяет, что о романе Лободы и Линдеманна заговорили благодаря грамотной работе экс-продюсера певицы, Нателлы Крапивиной. И основывается он вовсе не на матримониальных, а на коммерческих интересах.

«Официально подтверждения отцовства не было. По слухам, Нателла придумала и оплачивала Тиллю якобы «роман» с Лободой», — раскрыл дела Крапивиной Чибисов сайту МК.ru.

Тилль Линдеманн. Фото: Global Look Press

Музыкальный деятель также уверяет, что Крапивина вложила в раскрутку Лободы баснословные деньги.

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