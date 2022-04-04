«Врывается ее муж и дает мне в глаз»: Филипп Киркоров на «Маске» вспомнил, как делал предложение Маше Распутиной

На шоу «Маска» вскрылись неожиданные подробности из личной жизни Филиппа Киркорова. Музыкант в восторге от участницы в костюме Пчелы и не перестает ей признаваться в любви. В новом выпуске артист начал ностальгировать, услышав версию про Машу Распутину.

«А в морду я не получил от твоего мужа на одном из круизов? С синяком таким ходил, а?», — начал задавать наводящие вопросы Пчеле артист.

Оказалось, что в 80-е годы молодой Киркоров выступал на круизном лайнере с Машей Распутиной. Ослепленный ее красотой, он даже сделал ей предложение.

«Он застал меня с Машей в каюте. Когда я делал предложение выйти замуж, врывается ее муж Володя сумасшедший, Царство ему небесное, и дает мне в глаз. А меня концерты! Это было еще до «Розы чайной», 80 какой-то год», — признался артист.

Коллеги-судьи Киркорова с удовольствием послушали откровения артиста, Валерия заметила: «Ой, тебя потрепала жизнь!». А Батрутдинов воскликнул: «Есть ли вообще хоть один человек на российской эстраде, кому Филипп не делал предложение? И у кого не было с Филиппом?».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!