Со сцены увидели все: Татьяна Овсиенко с трясущимися руками шокировала публику

В минувшие дни звезда 90-х Татьяна Овсиенко выступала перед столичной публикой в одном из московских заведений. Она стала участницей ретро-концерта. Ностальгирующая по ушедшей эпохе публика наслаждалась выступлением 55-летней певицы, как вдруг заметила: с ней что-то не то.

У Овсиенко начали трястись руки, она пыталась переложить микрофон из ладони в ладонь, но едва его не уронила. Оторопевшие репортеры, снимая на камеру происходящее, получили запрет артистки на съемку: со сцены певица начала жестами показывать, чтобы ее перестали снимать, рассказали в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Что произошло с Овсиенко, неизвестно. Несколько лет назад говорили, что она якобы пристрастилась к алкоголю, на нее стал поднимать руку нынешний избранник.

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