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Лакомка: Юлия Михалкова аппетитно облизала сладость с палочки

Экс-звезда «Уральских пельменей» подразнила сладкоежек.

Лакомка: Юлия Михалкова аппетитно облизала сладость с палочки
Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени», актриса и телеведущая Юлия Михалкова в минувшие выходные побывала в цирке. Об этом красотка сообщила у себя в соцсетях.

В перерыве между представлениями звезда поспешила в буфет. Как выяснилось, она обожает любимую детскую сладость – сахарную вату, и начала уплетать ее за обе щеки. Почти доев воздушный розовый десерт, актриса включила камеру и полакомилась остатками на палочке.

Аппетитно облизывая палочку, красотка причмокивала на камеру и дразнила любителей десерта. «Ам-ням-ням», — подписала видео звезд аи запостила его у себя во «Вконтакте».

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