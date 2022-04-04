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Ракурс не для слабонервных: Наталья Рудова без одежды красиво расположилась на массажном столе

Актриса регулярно посещает специалиста и периодически снимает себя на селфи.

Ракурс не для слабонервных: Наталья Рудова без одежды красиво расположилась на массажном столе
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова вновь радует поклонников пикантными кадрами. На этот раз красотка отправилась на сеанс массажа и не забыла прихватить с собой телефон для селфи.

Расположившись на массажном столе ничком, Рудова показала, что на ней, кроме шапочки и полотенца сверху, нет больше ничего. Красиво позируя себе для селфи, звезда взбудоражила фанатов эффектным ракурсом не для всех.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Напомним, что не так давно Рудова участвовала в шоу «Звезды в Африке». На проекте она пробыла полтора месяца, но не смогла пройти испытание на выбывание. Как бы тяжело ни было в шоу, она так и не крикнула «Я звезда, заберите меня отсюда».

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