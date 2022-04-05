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Сложные роды и постоянные избиения: бывший муж Заворотнюк назвал причины страшной болезни актрисы

Немецкий предприниматель Олаф Шварцкопф дал интервью.

Сложные роды и постоянные избиения: бывший муж Заворотнюк назвал причины страшной болезни актрисы
Анастасия Заворотнюк. Фото: Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк на днях отметила день рождения. Звезде «Моей прекрасной няни» исполнился 51 год, и по такому поводу на НТВ вышел документальный фильм, посвященный жизни всенародно любимой артистки.

Первый муж Заворотнюк, немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф, высказался в фильме насчет причин, которые стали поводом для появления у Заворотнюк страшной болезни – у актрисы рак мозга.

Олаф Шварцкопф. Фото: кадр из фильма
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Он уверен, что избиения, которым подвергалась красотка во втором браке (Заворотнюк вышла замуж за Дмитрия Стрюкова после развода с немецким мужем – прим. ред.) спровоцировали опухоль, как и сложные роды: после появления на свет первой дочки актриса чуть не умерла.

Муж и дочь Анастасии Заворотнюк. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Напомним, опухоль у Заворотнюк обнаружили в 2018 году, вскоре после рождения у нее второй дочки от Петра Чернышева. Тогда говорили, что спровоцировать его могла гормонотерапия – актриса сделала ЭКО, чтобы выносить и родить самостоятельно.

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