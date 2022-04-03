Продюсер шоу «Что было дальше?» опровергла закрытие проекта

2 апреля Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что популярное комедийное YouTube-шоу «Что было дальше?» закрывается, и даже назвала причины этого события.

Однако после заявлений телеведущей другие журналисты связались продюсером проекта Дарьей Морозовой и узнали, что закрытие передачи – это фейк.

«Я не знаю, откуда у Ксении Собчак эта информация. Проект не закрыт, мы никуда не переходим. Монетизация никогда не влияла на шоу. Это просто межсезонная пауза, как и в предыдущие годы. Новые выпуски не отсняты», — цитирует продюсера «Что было дальше?» издание Super.ru.

Морозова также добавила, что проект не собирается переходить на другую площадку. На вопрос, сколько обычно длится упомянутая «межсезонная пауза», девушка ответила, что четких рамок нет.

больше по теме Собчак назвала имя популярного артиста, судьба которого предрешена Светская львица сама сбежала из России на фоне мировых событий.

Напомним, «Что было дальше?» — это шоу, в котором четыре комика слушают историю приглашенной звезды, а затем пытаются отгадать ее концовку. Проект приобрел популярность за счет жесткого юмора и обилия нецензурной лексики.

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