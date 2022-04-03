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Руки в карманах, стройные щиколотки на виду: Пугачева в шортах выше колен блеснула на памятном фото

Примадонна утянула талию лаковым пояском, примерив клетчатую рубаху навыпуск.

Руки в карманах, стройные щиколотки на виду: Пугачева в шортах выше колен блеснула на памятном фото
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Алла Пугачева отдыхает с семьей в Израиле. Однако свежими кадрами шоумен Максим Галкин поклонников в Telegram не балует. И вот почему. Телеведущий признался, что у него нет ни моральных, ни эмоциональных сил публиковать подобный контент. Поэтому Максим перестал показывать в соцсетях фото с двойняшками Гарри и Лизой.

Зато в распоряжение сайта Teleprogramma.pro попало памятное фото Примадонны, на котором она запечатлена с мужем шоуменом Максимом Галкиным.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева в мятых белоснежных шортиках с Максимом Галкиным. Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Алла Пугачева покрасовалась в белоснежных мини-шортах и легком тренче, образ артистки дополнила клетчатая рубаха на выпуск. Узкую талию певица подчеркнула лаковым пояском, умело показав стройность бедер и силуэта.

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