«Искал в гугле»: Май Абрикосов из «Дома-2» выяснил, как Ксению Собчак могут называть в Израиле

Роман Тертишный, больше известный под псевдонимом, который взял себе во времена участия в «Доме-2», — Май Абрикосов, решил для себя кое-что выяснить.

Экс-участник реалити-шоу, вероятно, очень взволнован отъездом в Израиль бывшей ведущей «Дома-2» Ксении Собчак.

Романа Тертишного отчего-то заинтересовал вопрос, как звезду могут называть в Израиле.

«Искал в гугле, как в Израиле будет звучать имя Ксении Собчак — Ксэния, Ксэнья, Ксанйа или Касанйа или Касния», — поделился Роман Тертишный новыми знаниями в телеграм-канале.

Стоит отметить, что от Романа Тертишного чаще других достается бывшей участнице и экс-ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой.

больше по теме Сама сообщила поклонникам: к Собчак в Израиль прилетел ее бывший возлюбленный из Дубая Сергей Капков был замечен в аэропорту Тель-Авива.

Кроме нее, под обстрелами едких постов Тертишного оказывались Ксения Бородина и Рустам Солнцев.

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