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Все вместе: Пугачева предстала с Галкиным и Орбакайте в Израиле на памятном фото

Звездное семейство любит отдыхать в этой стране.

Все вместе: Пугачева предстала с Галкиным и Орбакайте в Израиле на памятном фото
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

У многих поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина складывается впечатление, что семья практически все время проводит свое время в замке в деревне Грязь. И практически только сейчас они вдруг сорвались в Израиль.

Конечно же это не так, Примадонна и юморист имеют достаточно средств, чтобы путешествовать по миру, особо не афишируя этот момент перед публикой.

В Израиле они тоже любят отдыхать всем семейством, да к тому же периодически организовывают здесь концерты для русскоговорящего населения. Об этом свидетельствует хотя бы памятное фото из личного архива Максима Галкина, которое находится в социальных сетях.

На снимке запечатлены Алла Пугачева с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым. Фото было сделано в апреле 2015 года в день рождения Примадонны. И, похоже, что свое 73-летие народная артистка тоже будет встречать в этой солнечной стране.

Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Кристиной Орбакайте, ее мужем Михаилом Земцовым. Фото: соцсети

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