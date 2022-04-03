Все вместе: Пугачева предстала с Галкиным и Орбакайте в Израиле на памятном фото

У многих поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина складывается впечатление, что семья практически все время проводит свое время в замке в деревне Грязь. И практически только сейчас они вдруг сорвались в Израиль.

Конечно же это не так, Примадонна и юморист имеют достаточно средств, чтобы путешествовать по миру, особо не афишируя этот момент перед публикой.

В Израиле они тоже любят отдыхать всем семейством, да к тому же периодически организовывают здесь концерты для русскоговорящего населения. Об этом свидетельствует хотя бы памятное фото из личного архива Максима Галкина, которое находится в социальных сетях.

На снимке запечатлены Алла Пугачева с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым. Фото было сделано в апреле 2015 года в день рождения Примадонны. И, похоже, что свое 73-летие народная артистка тоже будет встречать в этой солнечной стране.

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