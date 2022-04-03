«Осенний поцелуй»: Пугачева в шелковом платье-халате и нюдовых лодочках изящно покружилась под собственный хит

В Сети распространили архивное видео Аллы Пугачевой, снятое в замке деревни Грязь.

Известная певица Алла Пугачева в эти дни вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой находится в Израиле.

И если Максим Галкин периодически выходят на связь со своей аудиторией в телеграм-канале, то Алла Пугачева уже давно не общалась с поклонниками. А тем без нее скучно.

Так что, фанатским пабликам приходится любоваться архивными кадрами с участием Аллы Пугачевой.

В одном их них появилось видео, на котором запечатлена танцующая Алла Пугачева в стенах своего замка в деревне Грязь.

Примадонна облачена в роскошное шелковое платье-халат, который зафиксирован на одной пуговице и буквально струится по телу, и нюдовые лодочки. Под звуки песни «Осенний поцелуй» Алла Пугачева грациозно кружится в кадре.

больше по теме Алла Пугачева в пышной юбке из органзы и дубленке оттенка жирных сливок предстала с поклонниками на памятном фото Алла Пугачева не отказалась сделать кадр с фанатами во время прогулки.

Поклонники пришли в восторг от красивого видео.

«Всегда прекрасна!», «Превосходная», «Красотуля, а завистники пусть мимо идут со своей желчью», — высказались в Сети.

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