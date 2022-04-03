Объявлена дата похорон звезды фильма «Экипаж» Александры Яковлевой

Прощание с актрисой Александрой Яковлевой состоится в Калининграде.

СМИ стала известна дата похорон актрисы Александры Яковлевой.

Прощание состоится в четверг, 7 апреля, в Калининграде, где в последние годы жила Александра Яковлева.

«Отпевание Александры Яковлевой пройдет в четверг (7 апреля) в храме Александра Невского в Калининграде. Она будет похоронена в Калининграде», — сообщили ТАСС в администрации города.

Напомним, актриса Александра Яковлева умерла 1 апреля на 65-м году жизни после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Поклонники запомнили Александру Яковлеву по ее ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

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