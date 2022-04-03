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Волосы так и не помыла: Собчак прикрыла свою «бомж-голову» кепкой и вышла в эфир с сосульками

Ксения Собчак ранее обещала заняться собой.

Волосы так и не помыла: Собчак прикрыла свою «бомж-голову» кепкой и вышла в эфир с сосульками
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Уже не первую неделю не утихают обсуждения головы Ксении Собчак, с которой она выходит в своих YouTube-шоу из Израиля.

Волосы у журналистки выглядят настолько неухоженными, что порой слушать Ксению Анатольевну невозможно – переключают внимание. Блогер Лена Миро предположила, что светская львица без своих стилистов просто не способна справиться с волосами – не умеет.

Однако Ксения Собчак оправдалась тем, что не может в себе найти силы в такой момент. А Божена Рынска поддержала приятельницу, заявив, что «тоже бомжует» в такое время по неким почти принципиальным соображениям.

Тем не менее, Ксения Собчак пообещала навести порядок на своей голове ради зрителей. В итоге ведущая вышла в эфир с очередным проектом в том же виде – с сосульками на голове, но прикрыв их кепочкой.

Ксения Собчак. Фото: стоп-кадр из шоу «Осторожно: Собчак!»

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