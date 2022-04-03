Шайа Лабаф и Мия Гот впервые стали родителями

У актерской пары, в 2018 году объявившей о разводе, появился первенец.

35-летний американский актер Шайа Лабаф и его жена-актриса Мия Гот стали родителями. Для обеих звезд это первый ребенок.

Точная дата рождения малыша и его пол пока неизвестны. 2 апреля издание People сообщило, что накануне пара была замечена прогуливающейся с коляской в городе Пасадена (Калифорния). Журналисты не смогли узнать подробности от представителей звезд.

Новость о беременности 28-летней актрисы появилась в феврале 2022 года, когда ее заметили на улице с округлившимся животом. В середине марта Мия еще точно была беременна, так как ее видели «в положении» на прогулке вместе с мужем.

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Напомним, звездная пара познакомилась в 2012 году на съемках фильма Ларса фон Триера «Нимфоманка». В 2016-м Лабаф и Гот поженились, но уже через два года объявили о разводе. Состоялся ли развод юридически – неизвестно. Время показало, что актерская семья не распалась, а совсем наоборот – расширилась.

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