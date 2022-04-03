«Обязательно все мамочке покажу»: дочь Анастасии Заворотнюк дала обещание поклонникам

Анна Заворотнюк поблагодарила фанатов за теплое отношение к ее родительнице.

Третьего апреля отмечает свой день рождения звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Актрисе исполнился 51 год.

Дочь Анастасии Заворотнюк публично поздравила ее, написав теплый пост в микроблоге.

На публикацию откликнулись несколько сотен человек. Поклонники пожелали Анастасии Заворотнюк здоровья.

Анна Заворотнюк призналась, что очень тронута таким откликом и поддержкой, которую фанаты оказали ее маме.

Девушка, вероятно, не ожидала, что Анастасию Заворотнюк очень любят и помнят о ней.

Анна Заворотнюк записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за теплое отношение к Анастасии Заворотнюк.

«Ребята, дорогие. Всем большой привет. Хотела сказать вам огромнейшее спасибо за поздравления. Мне просто невероятно приятно это читать. Столько от вас позитивных, добрых слов. Я вас безумно благодарю. Обязательно все мамочке покажу. Спасибо вам большое», — сказала Анна Заворотнюк.

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