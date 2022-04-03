«Короткая юбка и высокие сапоги»: как Екатерина Андреева пыталась понравиться известному голливудскому режиссеру

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала в интервью Надежде Стрелец, что в своей жизни общалась со многими выдающимися людьми. Но один случай ей запомнился особенно.

«Мне предстояло взять интервью у голливудского режиссера Джеймса Кэмерона. Я была наслышана, что он сложный человек и может даже уйти с интервью без объяснения причины. Поэтому я изучила его фото и решила одеться так, как выглядели его любимые женщины. Это были короткая юбка и высокие сапоги!» — заявила Андреева.

Я зашла к нему, он меня увидел и я поняла, что интервью точно состоится.

«Это было прямое попадание, в мозжечок. Потом его представители позвонили и сказали, что это было лучшее интервью», — отметила Екатерина.

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