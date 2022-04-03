«Лужков паспорт не дарил»: Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст

Телеведущая прекрасно выглядит для своего возраста.

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева дала большое интервью блогеру Надежде Стрелец. Журналистка заявила, что Википедия неправильно трактует ее возраст.

Дело в том, что там написано, что Андреева родилась в 1961-м году, однако Екатерина утверждает, что это ложная информация. Ее реальный год рождения – 1965.

«Говорили даже, что мне бывший мэр Москвы Юрий Лужков паспорт выдал. Какой же бред, откуда они все это берут?» — негодует Андреева.

Вообще, Андреева для своих 56 лет прекрасно выглядит. Поклонники постоянно интересуются – как ей удается сохранить молодость. Телеведущая советует заниматься спортом и правильно питаться.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!