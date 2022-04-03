«Стала большой балериной?»: Ирина Гринева исполнила мечту детства благодаря мужу

С детства артистка Ирина Гринева хотела танцевать. Знаменитость даже прошла отбор в хореографическое училище имени Вагановой. Но родители не отпустили дочь в другой город.

Гринева на момент поступления в училище жила в Казани. Несмотря на то, что мама и папа запретили ей поступать, Ирина продолжала заниматься самостоятельно. В свои 49 лет актриса может похвастаться отличной растяжкой.

«Не знаю, как сложилась бы моя судьба. Может, я бы стала большой балериной?», – призналась Гринева для 7days.

К слову, растяжка Гриневой все же пригодилась. Муж Ирины взялся за съемку фильмов. Фигурист Максим Шабалин в киноленте «Времена года» рассказывает о закулисье балета, любви и ревности артистов.

Главной героиней и примой станет жена Шабалина. Ирина Гринева исполнит мечту детства в дебютном фильме мужа.

Напомним, ранее Ирина Гринева поделилась кадрами церемонии венчания. Актриса не отказалась от привычного образа невесты с фатой и появилась в храме в платье-бюстье на запах и с традиционным аксессуаром.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.