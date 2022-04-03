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Екатерина Андреева сообщила, что она не просто ведущая на Первом канале

Журналистка отвечает за многое.

Екатерина Андреева сообщила, что она не просто ведущая на Первом канале
Екатерина Андреева. Фото: Global Look Press.

Екатерина Андреева – ведущая на Первом канале. При этом журналистка – не просто «говорящая голова», которая читает текст суфлера. Вся верстка программы написана именно ей.

«Я пишу все подводки. У меня есть редакторы, которые мне помогают. Но я сама за все отвечаю. Меня даже не правили-то никогда», — заявила Андреева в интервью Надежде Стрелец.

Екатерина Андреева пришла на телевидение в 90-х годах и за несколько лет добилась феноменальных карьерных успехов. Рейтинги программы «Время» отчасти держались и на располагающем к себе образе ведущей.

Из уст Андреевой зрители каждый вечер узнавали о самых резонансных событиях в стране: трагедия на подлодке «Курск», захват заложников на «Норд-Осте», террористический акт в Беслане — все это преподносилось диктором не сухо и официально, а сквозь призму сопереживания и человеческого участия.

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