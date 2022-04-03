«А хорошенький какой!»: звезда «Сватов» Анна Кошмал показала редкое фото подросшего сына

Артистка Анна Кошмал стала популярной еще в подростковом возрасте благодаря участию в сериале «Сваты». Она исполнила роль внучки Ковалевых и Будько Жени.

Звезда очень редко балует своих почитателей кадрами личного характера в Сети и особенно своего сына Миши, который появился на свет до ее официального брака.

Однако сейчас Анна Кошмал сделала исключение, представив публике в социальных сетях трехлетнего малыша.

«А хорошенький какой!», «Мамочка – копия!», «Аня, сыночек весь в вас!» — написали люди в комментариях.

Напомним, сын у Кошмал родился в 2018-м году, а о том, что она выходит замуж стало известно через год. Муж Иван у Анны не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и старается не светится с ней на публике. В Сетях если и появляются его фото с актрисой, то со спины или издалека.

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