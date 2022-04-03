«У них были даже сумки-матрешки»: Рудковская напомнила Chanel про русский след в их коллекциях

Яна Рудковская решила напомнить французской марке Chanel, которая присоединилась к европейским санкциям, про русский след в их коллекциях. Напомним, теперь в их магазинах за рубежом требуют от граждан РФ подписать бумагу, что они не будут носить купленные вещи в своей стране.

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В своем телеграме продюсер написала, что потратила на Chanel около миллиона евро, собирая несколько лет коллекцию эксклюзивных сумок и платьев. По словам Рудковской, на всех мероприятиях дома она слушала про ДНК бренда. Звезда решила напомнить, что тогда они не чурались связи с русскими, как и некогда сама Коко Шанель

«Помимо того, что Chanel посвящали целую коллекцию одежды русский теме и у них было даже сумки-матрешки в коллекции. Я помню, как гонялась за одной из них, у них еще была в 2019 году ювелирная коллекция. В жизни самой Коко Шанель русский след был 7 раз, а соответственно и в ДНК самого бренда», — написала Яна Рудковская.

Напомним, Коко Шанель шила костюмы для русского балета под руководством Сергея Дягилева, для постановок Игоря Стравинского, имела романтические отношения с князем Дмитрием Романовым, знаменитые духи «Шанель №5» создал русский химик-парфюмер Эрнест Бо, форма флакона которых была взята от штофа русской водки. Сестра Дмитрия Романова Мария Павловна была модисткой в Модном доме Шанель, секретарем-администратором Коко Шанель была русская Натали Палей.

«Я была очарована русскими», — признавалась некогда Шанель.

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