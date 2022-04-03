Как сейчас выглядит пострадавшая в пожаре Марина Хлебникова

Исполнительница хита «Солнышко мое, вставай» Марина Хлебникова практически восстановилась после пожара. Певица, напомним, едва не сгорела в собственной квартире. Долгое время она лежала в больнице, у нее сильно обгорело лицо. К счастью, все закончилось хорошо.

Певец Russell Ray опубликовал совместный снимок с Мариной Арнольдовной, на котором она выглядит посвежевшей и бодрой.

«Новая песня. Совсем скоро», — сообщил о сотрудничестве с исполнительницей мужчина.

Напомним, что 18 ноября в московской квартире исполнительницы хита «Косые дожди» произошел пожар. Тогда ее чудом спасли пожарные, которые выломали дверь и на руках вынесли звезду. Артистка получила 20% ожогов тела — ее подключили к ИВЛ и поместили в палату интенсивной терапии.

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