Звезда «Склифосовского» Анна Якунина получила звание Народной артистки России

В воскресенье, 3 апреля, 53-летняя звезда сериала «Склифосовский» Анна Якунина получила звание Народной артистки России. Артистку наградили за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.

Не прошел мимо радостной новости коллега и друг Якуниной Максим Аверин.

«Ты у меня самая народная! Указом президента РФ, Анна Александровна Якунина удостоена званием Народной артистки России!», — поделился актер в социальных сетях.

На протяжении девяти лет артистка играет Нину Дубровскую в сериале «Склифосовский». Зрители наслышаны о дружбе Анны Якуниной с партнером по телефильму Максимом Авериным, однако полагают, что коллег связывает нечто большее.

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