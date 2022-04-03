«По числу дней в браке»: Полина и Дмитрий Дибровы получили роскошный подарок на кружевную свадьбу

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале Дмитрий Дибров и его избранница Полина недавно отметили 13 лет совместной жизни в браке. В честь этого паре подарили большое количество роз.

13 корзин с цветами презентовали друзья звезд в торжественный день. Полина Диброва призналась, что у нее затряслись руки от такой красоты.

«Вот такой фантастический подарок преподнесли наши друзья: 13 корзин роз. Более 4000 цветков по числу дней в браке», — отметила Полина Диброва в личном микроблоге.