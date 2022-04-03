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«По числу дней в браке»: Полина и Дмитрий Дибровы получили роскошный подарок на кружевную свадьбу

Жена телеведущего пришла в восторг, увидев презент друзей.

«По числу дней в браке»: Полина и Дмитрий Дибровы получили роскошный подарок на кружевную свадьбу
Полина и Дмитрий Дибровы. Фото: личный архив телеведущего

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале Дмитрий Дибров и его избранница Полина недавно отметили 13 лет совместной жизни в браке. В честь этого паре подарили большое количество роз.

13 корзин с цветами презентовали друзья звезд в торжественный день. Полина Диброва призналась, что у нее затряслись руки от такой красоты.

«Вот такой фантастический подарок преподнесли наши друзья: 13 корзин роз. Более 4000 цветков по числу дней в браке», — отметила Полина Диброва в личном микроблоге.

Полина Диброва
Полина Диброва. Фото: соцсети

«А еще был вкусный обед. К нам приехал Павел, шеф-повар клуба. Обед получился очень вкусным. В общем, счастливая я как таракан! Прихожу в себя. Сегодня потренировалась и мчу в Москву! Хочу сказать огромное спасибо за поздравления и теплые пожелания», – дополнила жена Дмитрия Диброва.

Напомним, ранее Полина Диброва успела отметить весенний праздник на Мальдивах перед тем, как ей внезапно пришлось вернуться домой.

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