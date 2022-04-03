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Собчак назвала имя популярного артиста, судьба которого предрешена

Светская львица сама сбежала из России на фоне мировых событий.

Собчак назвала имя популярного артиста, судьба которого предрешена
Светская львица Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Уехавшая из России в Израиль Ксения Собчак продолжает нападать на коллег, которые последовали ее примеру и также сбежали из своей страны. Не дает покоя так называемой журналистке Максим Галкин.

В своей программе на YouTube ведущая заявила: «А вот чья судьба практически предрешена — это Максима Галкина».

Алле Пугачевой, по ее словам, скорее всего просят отъезд в Израиль, а ее мужу – нет.

«Максим Галкин является неким рупором своей жены. Там, где молчит Алла Борисовна, говорит ее муж», — добавила светская львица.

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