Собчак назвала имя популярного артиста, судьба которого предрешена

Светская львица сама сбежала из России на фоне мировых событий.

Уехавшая из России в Израиль Ксения Собчак продолжает нападать на коллег, которые последовали ее примеру и также сбежали из своей страны. Не дает покоя так называемой журналистке Максим Галкин.

В своей программе на YouTube ведущая заявила: «А вот чья судьба практически предрешена — это Максима Галкина».

Алле Пугачевой, по ее словам, скорее всего просят отъезд в Израиль, а ее мужу – нет.

«Максим Галкин является неким рупором своей жены. Там, где молчит Алла Борисовна, говорит ее муж», — добавила светская львица.

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