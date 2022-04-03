«Икра подорожала, кредит не дают»: Галкин собрался дать «сольник» с шутками в Тель-Авиве и Иерусалиме

Максим Галкин готовится к гастрольному туру по Израилю. Так, видеоролик с отрывками его программы, которую он уже показывал ранее, появился на сайте, где можно купить билеты на его будущие концерты. Муж Аллы Пугачевой, придумал интерактив со зрителями. Ему нравится общаться с публикой, которая приходит на его шоу.
Так, к примеру, на одном из выступлений Максим опросил зрителей в зале, повторяя позже в микрофон их ответы на его вопрос о том, какие проблемы и кого взволновали за последнее время. «Икра подорожала, кредит не дают», — восклицал Галкин, подходя к тому или другому зрителю.
«Какие у вас проблемы? Погода плохая, Европа закрыта, хочется быть вечно молодой, замуж не берут. У вас нет проблем, да? Все хорошо», — прохаживался по залу Галкин, расспрашивая публику о том, что их волнует в первую очередь.
Судя по концертному расписанию, артист собирается выступить в нескольких городах Израиля.
- Тель-Авив — 3.06
- Беэр-Шева — 4.06
- Кирьят-Моцкин — 5.06
- Ашдод — 6.06
- Иерусалим — 7.06
- Нес-Циона — 8.06
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