«Икра подорожала, кредит не дают»: Галкин собрался дать «сольник» с шутками в Тель-Авиве и Иерусалиме

Шоумен заготовил пару искрометных шуточек. Как-то Максим уже опрашивал пришедших на его концерт зрителей о самом наболевшем.

Максим Галкин готовится к гастрольному туру по Израилю. Так, видеоролик с отрывками его программы, которую он уже показывал ранее, появился на сайте, где можно купить билеты на его будущие концерты. Муж Аллы Пугачевой, придумал интерактив со зрителями. Ему нравится общаться с публикой, которая приходит на его шоу.

Так, к примеру, на одном из выступлений Максим опросил зрителей в зале, повторяя позже в микрофон их ответы на его вопрос о том, какие проблемы и кого взволновали за последнее время. «Икра подорожала, кредит не дают», — восклицал Галкин, подходя к тому или другому зрителю.

«Какие у вас проблемы? Погода плохая, Европа закрыта, хочется быть вечно молодой, замуж не берут. У вас нет проблем, да? Все хорошо», — прохаживался по залу Галкин, расспрашивая публику о том, что их волнует в первую очередь.

Судя по концертному расписанию, артист собирается выступить в нескольких городах Израиля.

Тель-Авив — 3.06

Беэр-Шева — 4.06

Кирьят-Моцкин — 5.06

Ашдод — 6.06

Иерусалим — 7.06

Нес-Циона — 8.06

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