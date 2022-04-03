«Я была поражена!»: известная актриса увидела Аллу Пугачеву и обомлела

Нонна Гришаева рассказала о своих впечатлениях о Примадонне от чистого сердца.

Нонна Гришаева в программе НТВ «Секрет на миллион» поведала Лере Кудрявцевой, что давно дружит с Максимом Галкиным. А в прошлом году ей удалось познакомиться и с Аллой Пугачевой.

Актриса призналась, что жена юмориста оказалась вовсе не такой, как нередко подают ее публике – высокомерной небожительницей, а, напротив, доброжелательной и приятной в общении.

«Я была поражена тем, как свободно, открыто и дружелюбно она общается. Я сидела, раскрыв рот, ее слушала и забывала дышать иногда», — рассказала Нонна Гришаева.

Особенно приятно было звезде, что народная артистка похвалила ее вокальные данные, которые она в полной мере проявила в проекте «Маска». В программе она исполнила арию из мюзикла «Призрак оперы», песни Монеточки и Юрия Шевчука.

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