Все равно пустует: резиденцию Елизаветы II хотят превратить в паб

Месяц назад Ее Величество Елизавета II переехала в Виндзорский замок и оставила Букингемский дворец. И вот на бывшую резиденцию королевы уже положили глаз.

Владелец компании Wetherspoons Тим Мартин заявил, что хочет открыть в Букингемском дворце паб. Бизнесмен ранее уже переделывал исторические здания под рестораны и бары. Теперь же Мартин хочет взяться за одну из главных достопримечательностей Англии.

«Я бы даже не стал настаивать на том, чтобы захватить весь Букингемский дворец, я бы просто взял часть и немного сада», – отметил Тим Мартин.

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Бизнесмен уже отправил письмо с предложением королеве. Пока неизвестно, как к этому отнеслась сама Елизавета II.

Тим Мартин верит, что предпринимательский дух монарха не подведет. Так как королева выпускала одеколон для собак и моющее средство с освежающим запахом.

«Слышал, что она любит щербет», – заявил предприниматель в беседе с Geo.tv.

Напомним, ранее Елизавета II приобрела багги для передвижения по Виндзорскому замку за семь миллионов рублей.

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