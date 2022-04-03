Элегантное ретро: Кейт Миддлтон в платье миди в оттенке гоголя-моголя щегольнула стройной талией

Герцогиня Кембриджская сделала акцент на зону выше бедер, отдав предпочтение платью с баской и поясом.

Кейт Миддлтон давно влюбила в себя подданных своим безукоризненным вкусом. Во время одной из деловых поездок в компании принца Уильяма невестка Елизаветы II появилась на публике в элегантном наряде, поддержав моду на ретро стиль. Герцогиня Кембриджская покрасовалась в платье миди с бантиком на декольте, тканевым пояском и баской на бедрах. Таким образом, акцент Кейт сделала на стройной талии. Возлюбленная принца Уильяма отдала предпочтение одному из самых трендовых цветов — оттенку омлета или гоголя-моголя.

Свой образ Кейт Миддлтон дополнила остроносыми туфлями-лодочками в жемчужной палитре. Изюминкой платья миди с баской стали ультрамодные рукава-буфы. Белоснежная сумочка-клатч герцогини Кембриджской сливалась с ее туфельками. Кейт Миддлтон сопровождал принц Уильям.

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