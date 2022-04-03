«Оранжевый я!»: Киркоров дал искрометную характеристику своей персоне

Артист пошутил на шоу «Маска» на НТВ, где работает в составе жюри.

Филипп Киркоров не может обойтись без своих фирменных шуток. Вот и на этот раз на записи проекта НТВ «Маска» он отпустил одну из них по поводу своего внешнего вида.

Артист пришел на запись шоу в ярко-мандариновом костюме и, конечно, приковывал к себе взгляды публики.

«Наступил апрель, а это значит оранжевое солнце, оранжевое небо, оранжевый я!» — процитировал Филиппа Бедросовича «СтарХит».

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров в настоящий момент пребывает в Москве и занят подготовкой к своему юбилейному концерту в Кремле. Музыканту исполнится 55 лет, праздничное шоу в честь этого события будет организовано в конце апреля.

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