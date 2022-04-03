«Нормальные люди — нормально»: Нонна Гришаева рассказала, как звезды реагируют на ее пародии

Артистка отметила, что не всем нравится ее творчество.

Актриса Нонна Гришаева ответила, как знаменитости отзываются о ее пародиях.

Звезда «Папиных дочек» давно пародирует коллег вместе с Александром Олешко.

«Когда меня спрашивают, как артисты реагируют на ваши пародии, я всегда отвечаю: «Нормальные люди нормально реагируют!». Вот, например, когда в программе «Повтори» на Первом канале я сделала пародию на композитора Людмилу Лядову с «Чудо-песенкой», на другой день она сама мне позвонила. В трубке я услышала: «Алло, это Лядова!». У меня внутри все рухнуло – сердце в пятки ушло. А она продолжила: «Ну спасибо тебе, Гришаева, что напомнила обо мне. Я хочу с тобой познакомиться», – поделилась Гришаева с 7days.

Однако не всем звездам нравится, когда их манеры и особенности пытаются повторить другие.

«Не надо больше меня пародировать», – вспомнила слова певицы Земфиры Нонна Гришаева в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Напомним, ранее Нонна Гришаева рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой и Джеки Чаном. Оба артиста восхитились профессионализмом актрисы.

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