«Можно к султану отправлять!»: Рудова станцевала эффектный танец живота напротив расправленной постели

Звезда кино отлично выглядит после участия в шоу ТНТ.

Телешоу «Звезды в Африке» на ТНТ стало настоящим испытанием для Натальи Рудовой. Будучи вегетарианкой ей приходилось есть еще меньше своих соплеменников, которые не отказывались от мяса.

Зато теперь популярная актриса может смело блистать своими постройневшими формами перед публикой.

В своем телеграме Наталья Рудова показала, как она танцует напротив расправленной кровати в грим-вагончике танец живота, щеголяя эффектной талией.

«Можно к султану отправлять!», «Стройняшка!», «Вот так фигура!» — высказались пользователи Сети.

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