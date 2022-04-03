«Пенсии не повышают, Европа закрыта»: Галкин показал, какими шутками будет развлекать израильского зрителя

Шоумен в июне даст восемь концертов на Земле обетованной.

Шоумен Максим Галкин показал, какими шуточками будет развлекать израильского зрителя на своих июньских выступлениях. Видео с отрывками его программы, которую он покажет и в Израиле, появилось на сайте, где можно приобрести билеты на его концерты.

В выступлении, в частности, можно будет услышать следующие шуточки: «Какие у вас проблемы?», Пенсии не повышают», «У вас повязка в стразах», «Погода плохая», «Европа закрыта» и некоторые другие.

Напомним, что шоумен примерно месяц назад покинул Россию. Сейчас он вместе с семьей находится в Израиле.

Добавим, что билеты на выступление Максима Галкина неплохо продаются. На один из дней заветных квитков, например, уже нет в продаже. Стоимость билетов от шести до десяти тысяч рублей.

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